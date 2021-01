VIDEO - I tassisti protestano in Campidoglio per l'assenza di wc: 'La pazienza è come la pipi, prima o poi scappa' (Di martedì 26 gennaio 2021) 'Senza dimenticare l'abusivismo che questa giunta si era impegnata a sconfiggere soprattutto nell'aeroporto di Fiumicino - dice Riccardo Cacchione di Usb Taxi - , inaccettabile ancora di più in questo ... Leggi su romatoday (Di martedì 26 gennaio 2021) 'Senza dimenticare l'abusivismo che questa giunta si era impegnata a sconfiggere soprattutto nell'aeroporto di Fiumicino - dice Riccardo Cacchione di Usb Taxi - , inaccettabile ancora di più in questo ...

