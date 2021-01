Tenet in blu-ray | la recensione | il rompicapo di Nolan è un bombardamento sensoriale nel salotto di casa

Leggi su movieplayer

(Di martedì 26 gennaio 2021) Ladel blu-ray di: video stupendo e audio originale devastante per l'edizione a due dischi Warner. Peccato per l'audio italiano in Dolby digital, comunque valido. Notevole il making of tra gli extra. Sull'ultimo film di Christophersono stati spesi fiumi di parole, e non è certo questa la sede per addentrarci in qualità artistica, significato e interpretazioni (trovate numerosi articoli sul nostro sito a riguardo). Qui invece, come vedremo nelladiin blu-ray, andiamo ad analizzare un prodotto homevideo finalmente uscito a gennaio (è un'edizione a due dischi, uno per il film, l'altro per gli extra), che ha permesso un ulteriore step qualitativo sotto l'aspetto audio-video rispetto alla visione in streaming, uscita a dicembre. Un'esperienza, quella con il magico ...