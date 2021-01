Recupero credenziali SPID, password e username (Di martedì 26 gennaio 2021) Dal 1° ottobre 2020 per poter accedere ai servizi Inps è necessario avere lo SPID ovvero l’identità digitale, è stato sostituito infatti il vecchio pin. Lo SPID è composto da un nome utente e da una password che dovranno essere digitati non appena si entra nel portale. Sono dati sensibili e non andrebbero persi ma se ciò è accaduto è possibile recuperarli con dei link, vediamo nel dettaglio quali sono e come fare per riavere i propri dati. Recupero SPID con Aruba Per recuperare lo SPID con Aruba bisogna: collegarsi al sito Aruba SPID; andare alla pagina Self Care SPID nella voce “hai dimenticato lo username?”; nella voce Recupero username inserire l’indirizzo email associato ad ARUBA ID o il ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 26 gennaio 2021) Dal 1° ottobre 2020 per poter accedere ai servizi Inps è necessario avere loovvero l’identità digitale, è stato sostituito infatti il vecchio pin. Loè composto da un nome utente e da unache dovranno essere digitati non appena si entra nel portale. Sono dati sensibili e non andrebbero persi ma se ciò è accaduto è possibile recuperarli con dei link, vediamo nel dettaglio quali sono e come fare per riavere i propri dati.con Aruba Per recuperare locon Aruba bisogna: collegarsi al sito Aruba; andare alla pagina Self Carenella voce “hai dimenticato lo?”; nella voceinserire l’indirizzo email associato ad ARUBA ID o il ...

