One Piece insidia Harry Potter e il suo record di vendite (Di martedì 26 gennaio 2021) One Piece, che ha recentemente superato quota 1000 capitoli, sta insidiando il record di vendite di Harry Potter, che risente invece degli scivoloni mediatici di J.K. Rowling. One Piece contende a Harry Potter un record: quello legato alle vendite. Il manga shonen più longevo della storia, infatti, dopo aver superato i 1000 capitoli, ha proiettato Eiichiro Oda tra gli autori che hanno venduto di più, in una classifica che l'ha visto già superare Lev Tolstoj. Fino a questo momento infatti One Piece ha venduto nel mondo oltre 480 milioni di copie, un numero ancor più impressionante se si considera che il suo autore ha raggiunto un simile traguardo con una sola opera. Così, dopo Lev ... Leggi su movieplayer (Di martedì 26 gennaio 2021) One, che ha recentemente superato quota 1000 capitoli, stando ildidi, che risente invece degli scivoloni mediatici di J.K. Rowling. Onecontende aun: quello legato alle. Il manga shonen più longevo della storia, infatti, dopo aver superato i 1000 capitoli, ha proiettato Eiichiro Oda tra gli autori che hanno venduto di più, in una classifica che l'ha visto già superare Lev Tolstoj. Fino a questo momento infatti Oneha venduto nel mondo oltre 480 milioni di copie, un numero ancor più impressionante se si considera che il suo autore ha raggiunto un simile traguardo con una sola opera. Così, dopo Lev ...

FatKidDeals : New One Piece Funko Pops Roronoa Zoro - terejawantah : vivi.... one piece stan???? - cinemaniaco_fb : ?????????????? One Piece insidia Harry Potter e il suo record di vendite - Shirokuuroo : RT @Cmoizay: VENDREDI C'ESTTTTTT ONE PIECE - rokkasahi : @JPFBASE GINTAMA, One piece -