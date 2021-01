Napoli, Diego Demme pensò di chiedere la cessione col passaggio al 4-2-3-1 (Di martedì 26 gennaio 2021) Diego Demme, arrivato a Napoli quasi contemporaneamente all’avvento di Gennaro Gattuso sulla panchina azzurra, ha rappresentato un punto cardine del gioco gattusiano. Nel 4-3-3 del primo anno infatti, il regista italo tedesco era il padrone della regia azzurra, facendo da collante tra difesa e centrocampo. Il secondo anno della gestione Gennaro Gattuso però è attualmente L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 26 gennaio 2021), arrivato aquasi contemporaneamente all’avvento di Gennaro Gattuso sulla panchina azzurra, ha rappresentato un punto cardine del gioco gattusiano. Nel 4-3-3 del primo anno infatti, il regista italo tedesco era il padrone della regia azzurra, facendo da collante tra difesa e centrocampo. Il secondo anno della gestione Gennaro Gattuso però è attualmente L'articolo

Rider76Ghost : @GerardoFNS Io ho sempre pensato che un giorno Diego sarebbe venuto a fare l'allenatore della SSC Napoli ?? - SecondoVangelo : @diego_tvl @xmaflex @MammaUltra Sto aspettando ancora gli investimenti fatti nel Napoli in 17 anni...e i famosi 3 terzini sinistri. - diego_tvl : @SecondoVangelo Ghoulam viene comunque utilizzato. Non è infortunato e non è stato ceduto. Quindi è un terzino sini… - diego_tvl : @SecondoVangelo Mario Rui, Hysaj e Ghoulam sono i 3 terzini sinistri del Napoli. Hysaj può giocare sia a destra ch… - MarGauFil : La mia FFP10 Diego, manchi ?? #d10s #maradona #maradonaeterno #napoli @dalmaradona @gianmaradona @DiegoMaradonaJr -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Diego «Dopo il torto a San Paolo la sfiga di Diego sul Napoli», furia sul web Il Mattino Rai Sport, Coppa Italia 2020/2021 Quarti, Programma e Telecronisti

Da martedì 26 a giovedì 28 Gennaio, in diretta RAI, la Coppa Italia 2020/2021 sceglie le quattro semifinaliste che a febbraio ...

San Giorgio, intitolata a Maradona la strada che unisce due campi

'Ci è sembrato naturale proporre il nome 'Diego Armando Maradona' alla strada tra l'incrocio con via M. Recanati e l'ingresso del campo Paudice – spiega il sindaco – È un campo dove, tra l'altro, ha g ...

