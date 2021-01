Melito blindata dai carabinieri | posti di blocco in tutta la città

(Di martedì 26 gennaio 2021). Operazione in corso deidi. Imponente la presenza delle pattuglie dell’Arma questa sera ae ai confini di Giugliano e Sant’Antimo. Istanno effettuando controlli e perquisizioni nelle zone più sensibili della. Operazione aDecine gli uomini impiegati nell’operazione che in questi momenti si sta concentrando nelle Piazze L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Melito blindata

InterNapoli.it

E' in corso in questi minuti una vasta operazione di Alto Impatto dei carabinieri della compagnia di Marano. I militari stanno effettuando tra Melito e Sant'antimo un servizio ad alto impatto predispo ...In quattro, armati e con il volto coperto da passamontagna, sono entrati in azione questa mattina alle 8.30 davanti all’ufficio postale di Melito, in ...