La nuova profezia del 14enne Anand: aveva previsto l’inizio, ed ora prevede anche la fine (Di martedì 26 gennaio 2021) Abhigya Anand, un adolescente di 14 anni, in India noto come popolare indovino e astrologo e le cui parole vengono ascoltate, un anno e mezzo fa, aveva visto l’inizio di una pandemia e di alcuni problemi mondiali. Il rapporto su una malattia globale è apparso nell’agosto 2019. Le ultime previsioni per la fine del 2020 erano che le cose sarebbero andate storte nel mondo. Il panico legato alle mutazioni del virus ha costretto, ad esempio, il Regno Unito a ricorrere nuovamente ad un lockdown. Inoltre, negli Stati Uniti e in altri paesi si è verificato un aumento dei casi di COVID-19. La situazione inizierà a migliorare nel marzo 2021. Fino a quel momento, il mondo sarà influenzato negativamente da Saturno e Giove, la cui combinazione porterà a malattie, distruzione e persino fame di alcuni ... Leggi su howtodofor (Di martedì 26 gennaio 2021) Abhigya, un adolescente di 14 anni, in India noto come popolare indovino e astrologo e le cui parole vengono ascoltate, un anno e mezzo fa,vistodi una pandemia e di alcuni problemi mondiali. Il rapporto su una malattia globale è apparso nell’agosto 2019. Le ultime previsioni per ladel 2020 erano che le cose sarebbero andate storte nel mondo. Il panico legato alle mutazioni del virus ha costretto, ad esempio, il Regno Unito a ricorreremente ad un lockdown. Inoltre, negli Stati Uniti e in altri paesi si è verificato un aumento dei casi di COVID-19. La situazione inizierà a migliorare nel marzo 2021. Fino a quel momento, il mondo sarà influenzato negativamente da Saturno e Giove, la cui combinazione porterà a malattie, distruzione e persino fame di alcuni ...

