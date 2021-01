Isola dei Famosi 2021: svelati i due opinionisti, l’inviato e i primi naufraghi (Di martedì 26 gennaio 2021) Al momento ci sarebbe solo una certezza per l’Isola dei Famosi 2021 e riguarda Ilary Blasi alla conduzione. Per quanto concerne l’inviato e gli opinionisti del reality Mediaset c’è ancora qualche dubbio, anche se qualcosa si starebbe muovendo. E sui naufraghi? Anche qui si sarebbero fatti passi avanti, tanto che alcuni concorrenti sarebbero ad un passo dalla firma. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio le prime notizie che riguardano il cast dell’Isola. Isola dei Famosi 2021: chi sono i due opinionisti? Manca ormai pochissimo alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi che debutterà su Canale 5 a metà marzo 2021. Al timone della nuova edizione ci sarà ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 26 gennaio 2021) Al momento ci sarebbe solo una certezza per l’deie riguarda Ilary Blasi alla conduzione. Per quanto concernee glidel reality Mediaset c’è ancora qualche dubbio, anche se qualcosa si starebbe muovendo. E sui? Anche qui si sarebbero fatti passi avanti, tanto che alcuni concorrenti sarebbero ad un passo dalla firma. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio le prime notizie che riguardano il cast dell’dei: chi sono i due? Manca ormai pochissimo alla nuova edizione dell’deiche debutterà su Canale 5 a metà marzo. Al timone della nuova edizione ci sarà ...

