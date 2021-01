Harry Potter diventa una serie tv. Trattative in corso per il maghetto di Hogwarts (Di martedì 26 gennaio 2021) Si spalancano le porte della serie tv per Harry Potter. Forse. Dopo l'annuncio di un altro colosso del fantasy, , , anche per il maghetto di Hogwarts si fanno sempre più insistenti le voci e corposi ... Leggi su leggo (Di martedì 26 gennaio 2021) Si spalancano le porte dellatv per. Forse. Dopo l'annuncio di un altro colosso del fantasy, , , anche per ildisi fanno sempre più insistenti le voci e corposi ...

ZZiliani : “MAGHETTO MCKENNIE RIACCENDE LA SIGNORA E MIMA HARRY POTTER”. Prima pagina della #Gazzetta: 40% di lettori persi ne… - GoalItalia : Zorro ? No, Harry Potter ?? #McKennie spiega @DAZN_IT la sua esultanza ? #JuveBologna - Corriere : Harry Potter, in arrivo una serie tv sul mago creato da J.K. Rowling - monica99xt : RT @trashloger: L’unica cosa positiva della serie su Harry Potter saranno i riassunti accuratissimi del trono del muori - infoitcultura : Le avventure di 'Harry Potter' in una serie tv -