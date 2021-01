Francesco Monte sbotta per le parole di Tommaso Zorzi: “A tutto c’è un limite” (Di martedì 26 gennaio 2021) Durante una discussione con Giulia Salemi, Tommaso Zorzi ha tirato in ballo Francesco Monte. L’influencer milanese ha spiegato che se si era allontanato dall’amica era anche “per colpa” del suo ex fidanzato. Secondo il gieffino, all’ex tronista “fanno schifo due donne che si baciano” e per questo sarebbe un co***one. Tommy non si sentiva a suo agio a stare accanto a Francesco Monte, poco dopo Giulia ha lasciato intendere che l’antipatia era più o meno reciproca. Come avevo previsto il neo cantante non l’ha presa bene e in uno sfogo affidato a Instagram ha fatto capire che potrebbero arrivare delle letterine. “Per emergere è necessario impegno, lavoro, fatica, sacrifici, ingoiare anche tante cose che non corrispondono al vero e soprattutto… chi si fa i cavoli suoi campa ... Leggi su biccy (Di martedì 26 gennaio 2021) Durante una discussione con Giulia Salemi,ha tirato in ballo. L’influencer milanese ha spiegato che se si era allontanato dall’amica era anche “per colpa” del suo ex fidanzato. Secondo il gieffino, all’ex tronista “fanno schifo due donne che si baciano” e per questo sarebbe un co***one. Tommy non si sentiva a suo agio a stare accanto a, poco dopo Giulia ha lasciato intendere che l’antipatia era più o meno reciproca. Come avevo previsto il neo cantante non l’ha presa bene e in uno sfogo affidato a Instagram ha fatto capire che potrebbero arrivare delle letterine. “Per emergere è necessario impegno, lavoro, fatica, sacrifici, ingoiare anche tante cose che non corrispondono al vero e soprat… chi si fa i cavoli suoi campa ...

