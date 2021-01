E se il prossimo Presidente del Consiglio fosse.. Giuseppe Conte? (Di martedì 26 gennaio 2021) In verità potrebbe verificarsi il paradosso del tutto cambia niente cambia, o meglio in sostanza niente cambia. Conte Camera (Leggo)Giuseppe Conte non è più il Presidente del Consiglio, oggi. Domani è un altro giorno e si vedrà. Già perchè a questo punto, al netto di ipotesi e quant’altro le strade da percorrere sono davvero poche. O meglio ancora, se si esclude l’ipotesi realisticamente lontana delle elezioni anticipate, le strade da percorrere sono ancora di meno. Diciamo che alla fine, tutto sommato, in un modo o nell’altro, le strade non sono altro che due, soltanto due. Conte si è dimesso, iniziano le consultazioni, decisive o meno, Mattarella affida allo stesso Giuseppe Conte il compito di trovare una nuova maggioranza, questo ... Leggi su chenews (Di martedì 26 gennaio 2021) In verità potrebbe verificarsi il paradosso del tutto cambia niente cambia, o meglio in sostanza niente cambia.Camera (Leggo)non è più ildel, oggi. Domani è un altro giorno e si vedrà. Già perchè a questo punto, al netto di ipotesi e quant’altro le strade da percorrere sono davvero poche. O meglio ancora, se si esclude l’ipotesi realisticamente lontana delle elezioni anticipate, le strade da percorrere sono ancora di meno. Diciamo che alla fine, tutto sommato, in un modo o nell’altro, le strade non sono altro che due, soltanto due.si è dimesso, iniziano le consultazioni, decisive o meno, Mattarella affida allo stessoil compito di trovare una nuova maggioranza, questo ...

