Cresce la forbice tra ricchi e poveri L’unico argine è il Recovery Fund La Bce | politiche di sostegno prolungate contro il virus E gli aiuti Ue sono l’occasione per reinventare l’Italia

(Di martedì 26 gennaio 2021) Prima andrà sconfitta la pandemia, poi bisognerà fare i conti con i devastanti effetti che ha prodotto sull’economia tanto in Italia quanto nel resto dell’Ue. “Lo shock provocato dal Covid-19 ha fatto riemergere, accentuandole, fragilità economiche, sociali e ambientali a livello globale, acuendo i rischi di un incremento delle iniquità e dei divari tra” ha spiegato il componente del board della Banca centrale europea, Fabio Panetta (nella foto). “È divenuta evidente l’urgenza di affrontare i problemi in grado di condizionare il benessere dell’umanità. L’attività economica è al tempo stesso causa e vittima dei cambiamenti climatici”, ha aggiunto l’esperto secondo cui “l’uscita dalla crisi richiederà unprolungato da parte delleeconomiche, sia monetarie sia fiscali, e un forte ...

Noovyis : (Cresce la forbice tra ricchi e poveri. L’unico argine è il Recovery Fund. La Bce: politiche di sostegno prolungate… -

Ultime Notizie dalla rete : Cresce forbice

LA NOTIZIA

Siena. Molto efficace il servizio dei padroni di casa che mette in difficoltà la ricezione della Sieco. La conseguenza è che la fase offensiva ne risente e ...“I numeri della povertà crescono nell’anno della pandemia, ma in maniera contenuta (+0,2%), grazie alle politiche messe in atto a livello nazionale e ...