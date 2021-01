Corsport: Benitez è tentato da De Laurentiis, ma chiede 48 ore (Di martedì 26 gennaio 2021) La sconfitta contro il Verona ha lasciato sconcertato il presidente De Laurentiis e gli ha fatto pensare che il Napoli fosse una squadra senza un domani, “aggrovigliata nelle proprie insicurezze, sbandata e sgrammaticata, quindi smarrita”. Ma un presidente non può ragionare di pancia, ma tastare il terreno innanzitutto e De Laurentiis e per questo meglio cominciare col farsi una bella chiacchierata con Rafa Benitez Rafa Benitez s’è appena staccato dal Dalian, in Cina, un congedo signorile, perfettamente riconoscibile con il suo stile, e De Laurentiis, nella tempesta emozionale in quel post-partita, avendo scoperto giusto ventiquattrore prima di quella separazione, s’è lanciato nelle proprie valutazioni. Ognuno, adesso, si rifugerà nelle proprie riflessioni, 48 ore ancora, poi si capirà cosa potrà ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 26 gennaio 2021) La sconfitta contro il Verona ha lasciato sconcertato il presidente Dee gli ha fatto pensare che il Napoli fosse una squadra senza un domani, “aggrovigliata nelle proprie insicurezze, sbandata e sgrammaticata, quindi smarrita”. Ma un presidente non può ragionare di pancia, ma tastare il terreno innanzitutto e Dee per questo meglio cominciare col farsi una bella chiacchierata con RafaRafas’è appena staccato dal Dalian, in Cina, un congedo signorile, perfettamente riconoscibile con il suo stile, e De, nella tempesta emozionale in quel post-partita, avendo scoperto giusto ventiquattrore prima di quella separazione, s’è lanciato nelle proprie valutazioni. Ognuno, adesso, si rifugerà nelle proprie riflessioni, 48 ore ancora, poi si capirà cosa potrà ...

napolista : Corsport: #Benitez è tentato da #DeLaurentiis, ma chiede 48 ore Dopo la delusione col Verona De Laurentiis ha chia… - titty_napoli : RT @capuanogio: Tra #ADL e #Benitez c’è stata una telefonata esplorativa per riallacciare i contatti. Ora, però, il presidente si è preso u… - capuanogio : Tra #ADL e #Benitez c’è stata una telefonata esplorativa per riallacciare i contatti. Ora, però, il presidente si è… - infoitsport : CORSPORT - Napoli, Gattuso e Giuntoli in bilico: De Laurentiis pensa a Benitez - Notiziedi_it : CORSPORT – Napoli, Benitez chiede 48 ore per decidere -