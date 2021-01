Conte rassegna dimissioni, Quirinale: via alle consultazioni da mercoledì (Di martedì 26 gennaio 2021) 'Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto il premier Giuseppe Conte, il quale ha rassegnato le dimissioni del governo da lui presieduto'. Lo ha comunicato il Segretario generale ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 26 gennaio 2021) 'Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto il premier Giuseppe, il quale hato ledel governo da lui presieduto'. Lo ha comunicato il Segretario generale ...

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima con Capezzone. Flop vaccini. Conte si dimett… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima con Capezzone. Minacce legali per nascondere… - riotta : Domani @GiuseppeConteIT @Quirinale rassegna le dimissioni del suo secondo governo. Vedremo come evolverà la crisi,… - _luigicontu : RT @Agenzia_Ansa: Il premier @GiuseppeConteIT rassegna le dimissioni al Colle Il Presidente della Repubblica, #Mattarella, si riserva la de… - nelianapollari : RT @chiaraabi: sogno Conte che rassegna le dimissioni ma Mattarella non le accetta esclamando a gran voce: #dimissioniconte -