Conte, dimissioni oggi da Mattarella: che cosa succede ora (Di martedì 26 gennaio 2021) La nota ufficiale di Palazzo Chigi alle 19.20, martedì mattina l’ufficializzazione durante il consiglio dei ministri. Per il M5S possibile solo un nuovo incarico al premier. Berlusconi: «Larghe intese o ritorno alle urne». Leggi su corriere (Di martedì 26 gennaio 2021) La nota ufficiale di Palazzo Chigi alle 19.20, martedì mattina l’ufficializzazione durante il consiglio dei ministri. Per il M5S possibile solo un nuovo incarico al premier. Berlusconi: «Larghe intese o ritorno alle urne».

