Brindisi, due arresti per l'omicidio di Sonia Nacci (Di martedì 26 gennaio 2021) Due arresti sono stati effettuati dai carabinieri per l omicidio di Sonia Nacci, 43 anni, di Ceglie Messapica (Brindisi). La donna venne picchiata a sangue la notte tra luned 21 e marted 22 dicembre. ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 26 gennaio 2021) Duesono stati effettuati dai carabinieri per ldi, 43 anni, di Ceglie Messapica (). La donna venne picchiata a sangue la notte tra luned 21 e marted 22 dicembre. ...

repubblica : Brindisi, due arresti per l'omicidio di Sonia Nacci: morta in ospedale dopo le percosse - angiuoniluigi : RT @repubblica: Brindisi, due arresti per l'omicidio di Sonia Nacci: morta in ospedale dopo le percosse - cosettaraguso : RT @repubblica: Brindisi, due arresti per l'omicidio di Sonia Nacci: morta in ospedale dopo le percosse - icittadini : Brindisi: arrestate due persone per l’omicidio di Sonia Nacci, 43enne di Ceglie Messapica – Il Fatto Quotidiano - manulamanuz57 : RT @repubblica: Brindisi, due arresti per l'omicidio di Sonia Nacci: morta in ospedale dopo le percosse -