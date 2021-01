BIG annuncia la partnership con Babbel per migliorare la comunicazione tra i giocatori (Di martedì 26 gennaio 2021) Berlin International Gaming (BIG), organizzazione tedesca di esports, ha appena annunciato una partnership strategica con la piattaforma di e-learning Babbel. Grazie a questa nuova collaborazione, BIG promuoverà la piattaforma per l’apprendimento delle lingue sui suoi canali di streaming, oltre a produrre contenuti educativi. Nel confermare il raggiungimento dell’accordo, il CEO di BIG Daniel Finkler ha voluto sottolineare che la comunicazione è ormai divenuta un aspetto fondamentale per il successo in qualsiasi sport di squadra. “Abbiamo gestito molti team multinazionali in passato e la comunicazione chiara tra le diverse nazionalità era spesso una sfida significativa, ed è così ancora oggi – ha precisato Finkler – Pertanto, sono lieto di questa partnership con ... Leggi su esports247 (Di martedì 26 gennaio 2021) Berlin International Gaming (BIG), organizzazione tedesca di esports, ha appenato unastrategica con la piattaforma di e-learning. Grazie a questa nuova collaborazione, BIG promuoverà la piattaforma per l’apprendimento delle lingue sui suoi canali di streaming, oltre a produrre contenuti educativi. Nel confermare il raggiungimento dell’accordo, il CEO di BIG Daniel Finkler ha voluto sottolineare che laè ormai divenuta un aspetto fondamentale per il successo in qualsiasi sport di squadra. “Abbiamo gestito molti team multinazionali in passato e lachiara tra le diverse nazionalità era spesso una sfida significativa, ed è così ancora oggi – ha precisato Finkler – Pertanto, sono lieto di questacon ...

