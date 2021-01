Vaccino, 245 morti in Europa E a dirlo è l'EMA. Il documento (Di lunedì 25 gennaio 2021) L’Agenzia Europea del Farmaco (EMA), in risposta alla richiesta dell’emittente televisiva olandese RTL Nieuws, comunica che al 21 gennaio ci sono stati 245 decessi in Europa segnalati come eventi avversi dopo la somministrazione del Vaccino Covid Pfizer. Sono 179 i decessi... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 25 gennaio 2021) L’Agenzia Europea del Farmaco (EMA), in risposta alla richiesta dell’emittente televisiva olandese RTL Nieuws, comunica che al 21 gennaio ci sono stati 245 decessi insegnalati come eventi avversi dopo la somministrazione delCovid Pfizer. Sono 179 i decessi... Segui su affaritaliani.it

