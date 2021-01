“Segregata, violentata e picchiata con un bastone per giorni”: 3 arresti nel Casertano (Di lunedì 25 gennaio 2021) L’hanno violentata, a turno e in gruppo, per giorni, e poi hanno anche tentato di indurla a dire di essere stata vittima di abusi sessuali perpetrati dal padre. La vittima è una 22enne con deficit cognitivo originaria di un paese del Casertano. La donna è stata Segregata, picchiata con un bastone e violentata da tre aguzzini che hanno anche filmato gli abusi. Gli agenti della Polizia, coordinati dalla procura di Santa Maria Capua Vetere, hanno arrestato i tre – due uomini e una donna – al termine di indagini che, secondo il procuratore facente funzioni Alessandro Milita, hanno consentito di raccogliere un “quadro probatorio granitico”. Le ricerche della ragazza sono scattate subito dopo la denuncia presentata dal padre, appena resosi conto della scomparsa di sua ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) L’hanno, a turno e in gruppo, per, e poi hanno anche tentato di indurla a dire di essere stata vittima di abusi sessuali perpetrati dal padre. La vittima è una 22enne con deficit cognitivo originaria di un paese del. La donna è statacon unda tre aguzzini che hanno anche filmato gli abusi. Gli agenti della Polizia, coordinati dalla procura di Santa Maria Capua Vetere, hanno arrestato i tre – due uomini e una donna – al termine di indagini che, secondo il procuratore facente funzioni Alessandro Milita, hanno consentito di raccogliere un “quadro probatorio granitico”. Le ricerche della ragazza sono scattate subito dopo la denuncia presentata dal padre, appena resosi conto della scomparsa di sua ...

