Niente paura, in volo ci saranno due piloti ancora per anni (Di lunedì 25 gennaio 2021) Qualche giorno fa l'Agenzia europea per la sicurezza del volo (Easa) ha fatto sapere di stare valutando la possibilità di rivedere in modo possibilista le norme che attualmente limitano le operazioni di volo commerciale con un singolo pilota a bordo. Apriti cielo, i media e diversi sindacati dei piloti si sono affrettati a dichiarare la loro contrarietà, ma senza forse aver completamente compreso a quale tipo di volo commerciale si riferissero i funzionari e in quale arco temporale. Il pensiero è infatti andato immediatamente agli aeroplani di linea, ma il trasporto commerciale è composto anche da voli di traffico executive (aerotaxi) e da trasporto (piccole quantità di merci, materiali preziosi e deperibili), effettuati con categorie di aeromobili che nascono proprio per essere pilotati da una sola persona. La prima ...

L'Easa sta valutando l'ipotesi di permettere a voli privati e brevi di volare con un solo pilota. Con tutti i rischi del caso ...

