Lupin è una serie piena di errori | ma c’è un motivo se piace tanto

Leggi su wired

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Perchéha successo? Lafrancese che ha per protagonista Assane Diop, figlio di immigrati, appassionato del personaggio creato da Murice Leblancda progettare i colpi ispirandosi ai suoi romanzi e inventando nomi che ne sono l’anagramma, è stata vista da 70 milioni di abbonati in 28 giorni. Diciamolo, il prodotto è buono, ma non spiazza. Alcuni lo hanno tacciato di essere un po’ prevedibile, un po’ troppo, come dire, quadrato. Non ci sono piani diabolici. Non ci sono inseguimenti rocamboleschi. L’azione non è sorretta da una suspense che tiene col fiato sospeso. Non c’è un uso della tecnologia estremo. Assane è uno smanettone. Ha un suo studio segreto pieno di monitor, sa destreggiarsi nel deepfake, mette telecamere ovunque, però, voglio dire, quale ladro o spia datv non lo fa, oggi. Tra ...