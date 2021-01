L’indiscrezione | Montalto-Reggina | via libera atteso nel pomeriggio

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Ormai è un nome vecchio per la, l’interesse per Adriano, ma serve il viadel Bari.probabilmente nelquando il club pugliese permetterà all’attaccante di lasciare la Puglia e di raggiungere la Calabria già in serata, almeno questa è la volontà di. Cianci è destinato al Bari, lanon molla Iemmello. Foto: sito ufficiale ternana L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.