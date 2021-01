Le proteste pro Navalny in Russia stanno diventando un caso diplomatico

Leggi su wired

(Di lunedì 25 gennaio 2021) (foto: Alexander DemianchukTASS via Getty Images)Il 23 gennaio migliaia di persone – circa 50mila solo a Mosca – hanno partecipato alle manifestazioni contro il governo di Vladimir Putin e l’arresto del leader dell’opposizione Alexey. Lehanno avuto luogo in tutta la Federazione russa e il Cremlino ha risposto reprimendole con la forza: più di 3000 persone sono state arrestate, tra fermi preventivi e durante le dimostrazioni. In seguito a questo arresto di massa, gli Stati Uniti e l’Unione Europea hanno condannato le violenze delle forze di sicurezza russe e il consiglio dei ministri degli esteri Ue sta decidendo se imporre nuove sanzioni alla Federazione.è stato arrestato il 17 gennaio scorso, appena rientrato dalla Germania dove aveva passato sei mesi in ospedale in seguito al suo avvelenamento da novichok, ...