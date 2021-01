Il racconto dell’inferno libico | “Pensavo che sarei morto”

Leggi su dire

(Di lunedì 25 gennaio 2021) PALERMO – “In Libia eravamo tutti stipati in una casa, non eravamo liberi di andare dove volevamo. Ero fuori quando sono arrivati i banditi e volevo correre per avvertire gli altri. Quando hanno sparato, io sono caduto a terra. Pensavano che fossi morto e mi hanno semplicemente lasciato lì. Onestamente, ho anche pensato che sarei morto. Questo accade sempre in Libia. Sono stato curato per questa ferita solo 4 ore dopo, un amico mi ha portato da una donna camerunese che era medico e lei si è presa cura di me”. Questo il racconto di un giovane del Mali soccorso dalla Ocean Viking, nave di Sos Mediterranee che sta per arrivare al porto Siracusa di Augusta.LEGGI ANCHE: I 373 migranti sulla Ocean Viking sbarcheranno nel porto di Augusta