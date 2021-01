Governo | i numeri non ci sono Conte pronto a dimettersi per ottenere un terzo mandato

Leggi su tpi

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Crisi diperunDopo un week end di trattative tra Palazzo Chigi e Palazzo Madama, la crisi disi protrae senza ancora giungere a una soluzione netta. Eppure le trattative per il patto di legislatura a cui si è appellato Giuseppemartedì scorso in Senato sembrano essere definitivamente sfumate. L’unico modo per dare vita a un nuovoguidato dasarebbe quello di rassegnare le dimissioni e passare per Quirinale, puntando su un nuovo incarico e quindi una nuova compagine di: unter. Crisi di: l’ipotesi dimissioni in vista del...