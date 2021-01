Giuseppe Conte si dimette: atteso per domani al Quirinale (Di lunedì 25 gennaio 2021) Notizia di questi momenti quella che arriva dal Governo attraverso alcune fonti che però sembrano ancora trovare ufficialità e certezza. Sembrano non ci siano dubbi su quali siano le attuali intenzioni del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dopo le lunghe settimane di piena “crisi” politica. Il Presidente del Consiglio, stando alle fonti governative e alle agenzie stampa, nella giornata di domani salirà al Quirinale per rassegnare le proprie dimissioni. Giuseppe Conte al Quirinale per dimettersi Che Giuseppe Conte sarebbe salito al Quirinale per un nuovo confronto con Sergio Mattarella era scontato: l’unica incertezza sembrava esserci riguarda alla data. Da quanto però si apprende in ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 25 gennaio 2021) Notizia di questi momenti quella che arriva dal Governo attraverso alcune fonti che però sembrano ancora trovare ufficialità e certezza. Sembrano non ci siano dubbi su quali siano le attuali intenzioni del Presidente del Consiglio,, dopo le lunghe settimane di piena “crisi” politica. Il Presidente del Consiglio, stando alle fonti governative e alle agenzie stampa, nella giornata disalirà alper rassegnare le proprie dimissioni.alperrsi Chesarebbe salito alper un nuovo confronto con Sergio Mattarella era scontato: l’unica incertezza sembrava esserci riguarda alla data. Da quanto però si apprende in ...

