GF Vip 5: per Dayane, Tommaso viene assecondato per «i suoi problemi mentali» – Video

Dayane Mello - US Endemol Shine La lingua 'biforcuta' di Dayane colpisce ancora. L'influencer, sabato notte, si è lamentata del favoritismo che il programma riserverebbe a Tommaso, ultimamente non ben visto dalla Mello (qualche giorno fa gli ha dato dell'instabile). Alla gieffina non è andato giù che – durante una festa organizzata nella casa del Grande Fratello Vip – la musica che era stata scelta aveva lo scopo di assecondare i gusti di Zorzi. "Inizio a fare io la ribelle adesso, la malata mentale, perché così vedono… sono incazzata! Sono incazzata perché è una serata dove mettono la musica per fare felici gli altri e se ne fottono di noi!" esclama Dayane parlando con Samantha e Carlotta, alludendo dunque alle 'preferenze' che la produzione farebbe verso alcuni inquilini. A questo punto, la Mello va più nello ...

