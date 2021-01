Gattuso esonero Napoli, la squadra non entusiasma: cosa succede? (Di lunedì 25 gennaio 2021) Dopo la Supercoppa italiana persa contro la Supercoppa, è arrivata una nuova sconfitta per il Napoli targato Gattuso: esonero in vista? Il Napoli non riesce ad essere continuo offrendo prestazioni altalenanti in campionato e in Coppa. Dopo la Supercoppa italiana persa contro la Juventus, gli azzurri sono caduti in casa dell’Hellas Verona dopo esser passato L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 25 gennaio 2021) Dopo la Supercoppa italiana persa contro la Supercoppa, è arrivata una nuova sconfitta per iltargatoin vista? Ilnon riesce ad essere continuo offrendo prestazioni altalenanti in campionato e in Coppa. Dopo la Supercoppa italiana persa contro la Juventus, gli azzurri sono caduti in casa dell’Hellas Verona dopo esser passato L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

fanpage : Sono ore difficili per Gattuso, spunta anche il nome di Rafa Benitez per un eventuale esonero di Ringhio - PalloneBucato : Parlando estremamente chiaro: sono per l'esonero di #Gattuso! Ma la stagione è particolare a causa del #COVID19, e… - kalidu1926 : RT @kalidu1926: esonero gattuso - Chiariello_CS : RT @Yavonz15: @MikeleDalterio @Torrenapoli1 @coldblackarrow @Chiariello_CS @peppeiannicelli @sscnapoli @marcoazzi66 @sechesi Bene ostaggi d… - Mzilla03 : Esonero Giuntoli>Esonero Gattuso -