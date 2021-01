Gabe Newell di Valve pensa al futuro dei videogiochi. Interfacce neurali per andare oltre le nostre 'periferiche di carne' (Di lunedì 25 gennaio 2021) Gabe Newell, papà di Valve, sta passando il lockdown in Nuova Zelanda e in una lunga intervista dove ha toccato diversi temi, (come ad esempio il fatto che i giochi di Shigeru Miyamoto lo hanno aiutato a diventare uno sviluppatore migliore), ha parlato del futuro dei videogiochi che si tinge inevitabilmente di cyberpunk. Per Newell, gli occhi e le orecchie degli umani sono solo "periferiche di carne" che verranno utilizzate per analizzare i dati del cervello nei videogiochi. Secondo Newell, Valve sta attualmente lavorando per mettere a frutto le Interfacce neurali nei videogiochi tramite un progetto software open source. Questo progetto consentirà agli ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 25 gennaio 2021), papà di, sta passando il lockdown in Nuova Zelanda e in una lunga intervista dove ha toccato diversi temi, (come ad esempio il fatto che i giochi di Shigeru Miyamoto lo hanno aiutato a diventare uno sviluppatore migliore), ha parlato deldeiche si tinge inevitabilmente di cyberpunk. Per, gli occhi e le orecchie degli umani sono solo "di" che verranno utilizzate per analizzare i dati del cervello nei. Secondosta attualmente lavorando per mettere a frutto leneitramite un progetto software open source. Questo progetto consentirà agli ...

