Corna tutto vero Impensabile Wanda Nara | la confessione a bruciapelo | Mauro Icardi che dice?

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Hai capito,? Sui social non soltanto il consueto diluvio di fotografie piccanti. Già, perché la moglie diin questa occasione ha anche risposto alle domande dei fan, comprese quelle più intime. E ha rivelato di aver tradito, di essere stata infedele. Prima un utente le chiede: "Èche hai battuto Google e Yahoo in un processo per un video erotico?". E lei "". Dunque, un altro chiede a: "Sei stata infedele?". E, senza troppo pudore, replica: "... alcune volte". Certo, alla mente viene il triangolo con Maxi Lopez e, ma per certo la risposta della bionda showgirl e agente argentina non farà dormire sonni tranquilli allo stesso ...