Cina-India, i due eserciti si scontrano ancora sul confine dell'Himalaya: feriti su entrambi i fronti (Di lunedì 25 gennaio 2021) A sei mesi da una battaglia nella quale sono morti almeno 20 soldati Indiani e un numero imprecisato di militari cinesi, le truppe dei due paesi sono tornate a scontrarsi tre giorni fa lungo il confine conteso dell'Himalaya, lasciando feriti da entrambe le parti. Secondo la ricostruzione di funzionari Indiani, gli ultimi scontri sono avvenuti a Naku La, nello stato del Sikkim. Una pattuglia cinese, hanno riferito, ha cercato di attraversare il territorio Indiano ed è stata respinta. Naku La collega il Sikkim alla regione del Tibet, in Cina. La zona è una delle tante contese del lungo confine tra India e Cina su cui entrambi i Paesi hanno rivendicazioni. Secondo i media locali, la situazione al momento ...

