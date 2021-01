A un anno dal Covid 19 in ostaggio delle multinazionali farmaceutiche

(Di martedì 26 gennaio 2021) L’euforia intorno ai vaccini e la campagna di comunicazione attivata dai governi alla fine del 2020, con l’annuncio che il loro avvento avrebbe segnato l’inizio della fine della pandemia, hdestato nella comunità scientifica qualche perplessità, per le aspettative indotte. Certo, il fatto che due vaccini – Pfizer/Biontech e Moderna – siano stati scoperti e messi in produzione con una tempistica senza precedenti, 10 mesi invece dei consueti 10-12 anni, e con un’efficacia iniziale mozzafiato, oltre il 90%, è un … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

la_Biennale : Dal 6 al 14 febbraio festeggia insieme a noi la #BiennaleCarnevale2021! Quest'anno il #CarnevaleDeiRagazzi si trasf… - AntoVitiello : Partita totalmente sbagliata dal #Milan, primo tempo regalato all'#Atalanta. Il #Milan tuttavia ha chiuso il giron… - Agenzia_Ansa : #Procida è la #Capitale italiana della #cultura per l'anno #2022. E' stata proclamata da una giuria presieduta dal… - AntonioDAuria13 : @GrandeFratello Che poi il 75% dei voti arriva dal Brasile a questo punto facevano il GF Sudamericano visto che i v… - yunhetto : comunque siamo nell'anno del signore 2021 e ancora non posso estrarre la mia parte razionale e cattiva e realista e… -

Ultime Notizie dalla rete : anno dal

Il Sole 24 ORE

Quattro donne si sono aggiudicate i premi quest'anno, tra cui la ventiseienne Grace Tame, che ha ricevuto il titolo di "Australian of the Year".Pietro Morreale, 19 anni, è in stato di fermo con l’accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Così ha deciso la procura di Termini Imerese guidata da Ambrogio Cartosio. Gli inquirenti ...