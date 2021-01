Talismano Arthur: la Juventus perde quando non c'è (Di domenica 24 gennaio 2021) quando arrivò al Barcellona, lo presentarono come il 'piccolo Iniesta'. L'etichetta, come sarebbe successo per quasi chiunque, si rivelò un po' blasfema: il tocco c'era, la voglia di giocare il ... Leggi su gazzetta (Di domenica 24 gennaio 2021)arrivò al Barcellona, lo presentarono come il 'piccolo Iniesta'. L'etichetta, come sarebbe successo per quasi chiunque, si rivelò un po' blasfema: il tocco c'era, la voglia di giocare il ...

junews24com : Arthur talismano di Pirlo: la Juve perde solo quando lui non c'è - - sportli26181512 : Talismano Arthur: la Juventus perde quando non c’è: Talismano Arthur: la Juventus perde quando non c’è Il brasilian… - Gazzetta_it : Talismano #Arthur: la #Juventus perde quando non c’è -

Ultime Notizie dalla rete : Talismano Arthur Talismano Arthur: la Juventus perde quando non c’è La Gazzetta dello Sport Arthur talismano di Pirlo: la Juve perde solo quando lui non c’è

Arthur talismano di Pirlo: la Juve perde solo quando lui non c'è. E il brasiliano dovrebbe giocare titolare anche contro il Bologna ...

VERSO JUVENTUS-BOLOGNA - Pirlo per il riscatto, Miha per la conferma. Cuadrado e Barrow dal 1'

E' già cominciato il weekend dell'ultima giornata di andata di questo campionato: il Bologna, dopo la bella vittoria casalinga contro il ...

Arthur talismano di Pirlo: la Juve perde solo quando lui non c'è. E il brasiliano dovrebbe giocare titolare anche contro il Bologna ...E' già cominciato il weekend dell'ultima giornata di andata di questo campionato: il Bologna, dopo la bella vittoria casalinga contro il ...