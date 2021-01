Pallamano, Serie A femminile 2021: Oderzo cade contro Erice, Salerno ne approfitta e vola in testa (Di domenica 24 gennaio 2021) La Serie A di Pallamano femminile è giunta al suo turno numero 16, che ha lasciato la Jomi Salerno da sola in vetta alla classifica, in virtù del successo delle campane contro l’Ariosto Ferrara per 32-19, e del contemporaneo ko interno della Mechanic System Oderzo, sconfitta dalla AC Life Style Erice per 28-21, nonostante le 9 realizzazioni di Arasay Duran. A -3, ma con una gara in meno, troviamo invece il Brixen Sudtirol, vittorioso al Pala Tacca di Cassano Magnago per 28-20, con la Alì Best Espresso Mestrino che ha travolto la Santarelli Cingoli per 26-16. Primo successo stagionale per il Padova, capace di avere la meglio su Nuoro 27-25, con il quadro chiuso dal 24-23 delle Guerriere Malo contro il Leno. I risultati di ... Leggi su oasport (Di domenica 24 gennaio 2021) LaA diè giunta al suo turno numero 16, che ha lasciato la Jomida sola in vetta alla classifica, in virtù del successo delle campanel’Ariosto Ferrara per 32-19, e del contemporaneo ko interno della Mechanic System, sconfitta dalla AC Life Styleper 28-21, nonostante le 9 realizzazioni di Arasay Duran. A -3, ma con una gara in meno, troviamo invece il Brixen Sudtirol, vittorioso al Pala Tacca di Cassano Magnago per 28-20, con la Alì Best Espresso Mestrino che ha travolto la Santarelli Cingoli per 26-16. Primo successo stagionale per il Padova, capace di avere la meglio su Nuoro 27-25, con il quadro chiuso dal 24-23 delle Guerriere Maloil Leno. I risultati di ...

