Ordigno esplode in una chiesa anti Lgbt | panico tra i fedeli

È scoppiata un'esplosione all'interno di una chiesa anti Lgbt nel sobborgo di Los Agenels El Monte, tanta è stata la paura provata dai cittadini È successo a El Monte, un… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

È scoppiata un'esplosione all'interno di una chiesa anti Lgbt nel sobborgo di Los Agenels El Monte, tanta è stata la paura provata dai cittadini.

Esplode un ordigno in una chiesa di Los Angeles, nessun ferito, indaga l'Fbi

Non vi sono stati feriti ma l'edificio della First Works Baptist è rimasto danneggiato. 'Non voglio neanche parlare delle proteste perché non sarebbe giusto collegare le due cose', ha detto.Mentre il ...

Non vi sono stati feriti ma l'edificio della First Works Baptist è rimasto danneggiato. 'Non voglio neanche parlare delle proteste perché non sarebbe giusto collegare le due cose', ha detto.Mentre il ...