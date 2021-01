LIVE Sci Alpino, Discesa Streif in DIRETTA: Feuz in testa. Innerhofer quarto! Paris lontano dal podio. che paura Kriechmayr (Di domenica 24 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI CRANS MONTANA DALLE 12.00 11.10: E’ ottavo alle spalle di Paris lo svizzero Odermatt che limita i danni nel finale e chiude con 1?32 di ritardo dal compagno Feuz 11.10: All’intermedio Odermatt ha un ritardo di 63 centesimi 11.09: Errore di Odermatt che ha 36 centesimi di ritardo in alto 11.07: CHE paura PER Kriechmayr!!!! L’austriaco si butta sul palo nella traversa, il palo si stacca da terra e gli si pone di traverso sugli sci. L’austriaco si salva, perde tantissimo, anche per la paura e chiude decimo a 1?62 11.06: Kriechmayr non guadagna sulla stradina: ha 28 centesimi di ritardo all’intermedio 11.05: Kriechmayr al ... Leggi su oasport (Di domenica 24 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG FEMMINILE DI CRANS MONTANA DALLE 12.00 11.10: E’ ottavo alle spalle dilo svizzero Odermatt che limita i danni nel finale e chiude con 1?32 di ritardo dal compagno11.10: All’intermedio Odermatt ha un ritardo di 63 centesimi 11.09: Errore di Odermatt che ha 36 centesimi di ritardo in alto 11.07: CHEPER!!!! L’austriaco si butta sul palo nella traversa, il palo si stacca da terra e gli si pone di traverso sugli sci. L’austriaco si salva, perde tantissimo, anche per lae chiude decimo a 1?62 11.06:non guadagna sulla stradina: ha 28 centesimi di ritardo all’intermedio 11.05:al ...

