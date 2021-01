Honda-2021: il piano per vincere in Formula1 (Di domenica 24 gennaio 2021) La nuova stagione di Formula1 sta per iniziare il 28 Marzo 2021 e tutti i team si stanno lavorando per riuscire ad essere competitivi e per avere una stagione di successi. Infatti la squadra Honda-2021 punta alla vittoria finale, di certo è un obiettivo difficile da realizzare ma è l’unico risultato da percorrere. I piloti sono tutti in trepida attesa e vogliono dimostrare il loro valore, per questo sarà una stagione da seguire perché le soprese potranno essere molte. Honda-2021: un motore da sistemare? Questa stagione sarà l’ultima della Honda in F1, almeno per ora. Mentre la sua tecnologia dovrebbe continuare con il team la Red Bull cerca di formalizzare l’acquisizione del programma Honda. Il coinvolgimento ufficiale del produttore giapponese ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 24 gennaio 2021) La nuova stagione dista per iniziare il 28 Marzoe tutti i team si stanno lavorando per riuscire ad essere competitivi e per avere una stagione di successi. Infatti la squadrapunta alla vittoria finale, di certo è un obiettivo difficile da realizzare ma è l’unico risultato da percorrere. I piloti sono tutti in trepida attesa e vogliono dimostrare il loro valore, per questo sarà una stagione da seguire perché le soprese potranno essere molte.: un motore da sistemare? Questa stagione sarà l’ultima dellain F1, almeno per ora. Mentre la sua tecnologia dovrebbe continuare con il team la Red Bull cerca di formalizzare l’acquisizione del programma. Il coinvolgimento ufficiale del produttore giapponese ...

Secondo il magazine francese Moto Revue, HRC sta effettuando delle indagini, con esperti giunti dal Giappone in Europa, per accertare eventuali responsabilità sulla gestione della vicenda Marc Marquez ...

MotoGP, Achou: “Marc Marquez rischia di non tornare in pista nel 2021”

L’ex osteopata francese della MotoGP accusa i dottori Mir e Chartre sulla gestione dell’infortunio dello spagnolo lo scorso luglio a Jerez: “Sono tutti e due ugualmente responsabili di questo disastro ...

