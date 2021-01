Goggia da record e padrona delle discese | “Vittoria di maturità e d’esperienza”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 24 gennaio 2021) Vincere è difficile, rimanere al vertice lo è ancor di più. Sofiaha imparato a conoscere questa importante lezione nel corso della propria carriera che l’ha vista trionfare nei più importanti palcoscenici dello sci mondiale. I quattro successi consecutivi in discesa libera (unica italiana a riuscire nell’impresa) è soltanto l’apice di un lungo percorso iniziato con l’infortunio di Garmisch e caratterizzato da una crescita sia fisica che personale, accompagnata dal nuovo skiman Barnaba Greppi. In grado di risalire sempre la china anche nei momenti più bui, la campionessa olimpica ha lavorato negli ultimi mesi particolarmente sulla stabilità della propria sciata, riducendo al minimo gli errori commessi in gara. La dimostrazione è la doppia affermazione ottenuta sulla “Mont Lachaux” in condizioni climatiche e di tracciato diverse che hanno richiesto alle atlete un ...