Cadavere di una 17enne in un burrone: fidanzato conduce i Carabinieri sulla scena (Di domenica 24 gennaio 2021) Questa mattina, nelle campagne di Caccamo (Palermo) è stato ritrovato il Cadavere di una ragazza di 17 anni: a condurre gli inquirenti sul posto sarebbe stato il fidanzato della giovane. Orrore in provincia di Palermo, dove questa mattina è stato ritrovato il corpo senza vita di una ragazza di 17 anni. Il Cadavere, rinvenuto parzialmente L'articolo proviene da YesLife.it.

rtl1025 : ?? Trovato il corpo senza vita di una giovane in un burrone nella zona di Monte San Calogero a Caccamo, in provincia… - PiramideRossa : Palermo, cadavere carbonizzato di una 17enne in un burrone. Il fidanzato: L'ho uccisa - MeridioNews : Caccamo, cadavere di una 17enne trovato in un burrone Interrogato il fidanzato 19enne che ha indicato il luogo - 34_liss : RT @rtl1025: ?? Trovato il corpo senza vita di una giovane in un burrone nella zona di Monte San Calogero a Caccamo, in provincia di Palermo… - UnioneSarda : #Palermo - Diciassettenne uccisa e gettata in un burrone, il fidanzato confessa: 'Sono stato io' -