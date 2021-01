Un test delle urine per la diagnosi del cancro alla prostata (Di sabato 23 gennaio 2021) Sebbene il cancro alla prostata sia uno dei tipi più comuni di tumore maligno negli uomini, la diagnosi viene tipicamente effettuata sulla base dell’antigene prostatico specifico (PSA), con un’accuratezza fino al 30%. Dato quanto spesso possono essere inaffidabili i test basati sul PSA, molti pazienti richiedono una biopsia invasiva che spesso li lascia con effetti collaterali a lungo termine, come dolore e sanguinamento. Per affrontare la situazione, i ricercatori del Korea Institute of Science and Technology (KIST) hanno recentemente sviluppato un algoritmo di intelligenza artificiale che, abbinato a un biosensore ultrasensibile basato su segnali elettrici, può diagnosticare il cancro alla prostata entro 20 minuti con una precisione quasi del ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 23 gennaio 2021) Sebbene ilsia uno dei tipi più comuni di tumore maligno negli uomini, laviene tipicamente effettuata sulla base dell’antigene prostatico specifico (PSA), con un’accuratezza fino al 30%. Dato quanto spesso possono essere inaffidabili ibasati sul PSA, molti pazienti richiedono una biopsia invasiva che spesso li lascia con effetti collaterali a lungo termine, come dolore e sanguinamento. Per affrontare la situazione, i ricercatori del Korea Institute of Science and Technology (KIST) hanno recentemente sviluppato un algoritmo di intelligenza artificiale che, abbinato a un biosensore ultrasensibile basato su segnali elettrici, può diagnosticare ilentro 20 minuti con una precisione quasi del ...

sulsitodisimone : RT @ASampierdarena: 'Rimpalli' Dati di oggi delle Regioni italiane (fonte pcm-dpc). #COVID19 Test molecolari: 151149 Casi testati: 87519… - peppe76199232 : RT @ZZiliani: Non è importante e non è una novità, ma un titolo sulle “multe per i test in ritardo di giugno” inflitte alla #Juventus che a… - FranceskoNew : RT @ASampierdarena: 'Rimpalli' Dati di oggi delle Regioni italiane (fonte pcm-dpc). #COVID19 Test molecolari: 151149 Casi testati: 87519… - albertomarti : RT @ASampierdarena: 'Rimpalli' Dati di oggi delle Regioni italiane (fonte pcm-dpc). #COVID19 Test molecolari: 151149 Casi testati: 87519… - docdrugztore : RT @ASampierdarena: 'Rimpalli' Dati di oggi delle Regioni italiane (fonte pcm-dpc). #COVID19 Test molecolari: 151149 Casi testati: 87519… -

Ultime Notizie dalla rete : test delle Memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi al test delle nuove sanzioni Ipsoa Coronavirus: su 24.676 tamponi,1.310 nuovi positivi. Oltre 1.700 i guariti, giù i casi attivi (-479) e i ricoveri

Quasi il 95% dei casi attivi è in isolamento a casa, senza sintomi o con sintomi lievi. 73 i decessi. Vaccini: somministrate oltre 127mila dosi ...

Coronavirus, ultime notizie. In Italia altri 13.331 casi con 286.331 tamponi e 488 vittime

In Italia si sono registrati il 23 gennaio altri 13.331 casi di coronavirus, con 286.331 tamponi effettuati e 488 vittime: un dato che porta a oltre 85mila il numero delle vittime (85.162). I dimessi/ ...

Quasi il 95% dei casi attivi è in isolamento a casa, senza sintomi o con sintomi lievi. 73 i decessi. Vaccini: somministrate oltre 127mila dosi ...In Italia si sono registrati il 23 gennaio altri 13.331 casi di coronavirus, con 286.331 tamponi effettuati e 488 vittime: un dato che porta a oltre 85mila il numero delle vittime (85.162). I dimessi/ ...