Udinese, Nuytinck: «Sensazioni positive. Ora risaliamo la classifica» (Di sabato 23 gennaio 2021) Bram Nuytinck, difensore dell'Udinese, ha parlato al termine del match contro l'Inter: le sue dichiarazioni al media ufficiale bianconero Bram Nuytinck, difensore dell'Udinese, ha parlato al termine del match contro l'Inter. Le sue dichiarazioni al media ufficiale bianconero. «Le Sensazioni sono positive. L'Inter è una squadra molto forte mentre noi stiamo attraversando un periodo di difficoltà, perciò questi due pareggi in una settimana sono molto importanti, siamo felici e io sono molto contento di essere tornato. Fino ad oggi in campionato abbiamo incontrato qualche difficoltà ma queste recenti sfide ci hanno dato soddisfazioni, ora dobbiamo risalire la classifica».

