Secchia e Panaro in piena | chiusi i ponti intorno a Modena Livelli in crescita

Ultime Notizie dalla rete : Secchia Panaro

di Redazione, #Modena Rimangono chiusi in via precauzionale, a causa della piena del Secchia in transito nel pomeriggio nell’area di Modena, sia Ponte Alto sia ponte dell’Uccellino, tra Modena e ...Continua l’allerta arancione. Chiuso anche ponte vecchio di Navicello sul Panaro e via Curtatona: presidio alla Fossalta. Attivo il monitoraggio degli argini ...