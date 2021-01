Sci | Goggia | “E’ una vittoria di maturità e di esperienza”

Leggi su itasportpress

(Di sabato 23 gennaio 2021) Oggi ancora unaper Sofiache si conferma in grande forma. Queste le sue dichiarazioni dopo il successo di oggi: "E' un risultato che mi soddisfa. C'era una visibilità strana, infatti non sono riuscita a sciare tanto bene, però sono riuscita a prendere bene le rampe dove si dovevano prendere. E' unadie di. Sono alla ricerca della solidità e penso che ladi un'atleta stia anche nella capacità di mantenere la concentrazione. Ci sto riuscendo in discesa. E sono contenta di dividere il podio con Elena Curtoni, perché era il mio incubo quando eravamo piccoline.Domani è un altro giorno e cercherò di tenere la concentrazione. Siamo in un anno fantastico, siamo una squadra forte, ma che è composta da tante individualità forti, che ...