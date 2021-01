L’Ue spinge per il “passaporto vaccinale”. Big informatica si leccano i baffi: quanti dati! (Di sabato 23 gennaio 2021) Mentre l’Europa non sa dare risposte ai ritardi nella consegna dei vaccini e alla mancanza di fondi veri per la ripartenze degli Stati, a Bruxelles hanno deciso di concentrarsi su due cose davvero “urgenti” secondo loro: istituire la “zona rosso scuro” (!) e premere l’acceleratore sul passaporto sanitario per “far ripartire il turismo”. Ecco i veri problemi delL’Ue. Però attenzione, mica sarà un passaporto come tutti gli altri, no, sarà un “passaporto digitale vaccinale”. Lo spacciano come un passepartout tecnologico che consentirebbe alle sole persone vaccinate di poter viaggiare senza doversi attenere ai divieti.



