Genshin Impact: ecco quando arriva l’aggiornamento 1.3 (Di sabato 23 gennaio 2021) Il prossimo 3 febbraio arriva il nuovo aggiornamento 1.3 per Genshin Impact, l’action-jrpg di miHoYo free-to-play che è riuscito a diventare un fenomeno mondiale in brevissimo tempo Vi abbiamo già ampiamente parlato di Genshin Impact in un articolo che, seppur strutturalmente è una recensione, non abbiamo concluso con un voto numerico. Questo perché valutare un titolo che era palesemente all’inizio di una lunga gestazione, quando il materiale a disposizione era davvero poco, seppur di un’ottima qualità, ci sembrava quanto mai scorretto. Magari riprenderemo in mano l’idea di portarvi una vera e propria valutazione del titolo di miHoYo fra qualche tempo, ma vi basti pensare che ci stiamo tutt’ora giocando e ci diverte ancora moltissimo. Un vero e proprio successo di pubblico e ... Leggi su tuttotek (Di sabato 23 gennaio 2021) Il prossimo 3 febbraioil nuovo aggiornamento 1.3 per, l’action-jrpg di miHoYo free-to-play che è riuscito a diventare un fenomeno mondiale in brevissimo tempo Vi abbiamo già ampiamente parlato diin un articolo che, seppur strutturalmente è una recensione, non abbiamo concluso con un voto numerico. Questo perché valutare un titolo che era palesemente all’inizio di una lunga gestazione,il materiale a disposizione era davvero poco, seppur di un’ottima qualità, ci sembrava quanto mai scorretto. Magari riprenderemo in mano l’idea di portarvi una vera e propria valutazione del titolo di miHoYo fra qualche tempo, ma vi basti pensare che ci stiamo tutt’ora giocando e ci diverte ancora moltissimo. Un vero e proprio successo di pubblico e ...

dazaiwa : RT @canneIIa: cerco nuovi mutuals a cui piacciano almeno una di queste cose: - anime e manga - genshin impact - undertale - league of lege… - moonlightaIes : RT @canneIIa: cerco nuovi mutuals a cui piacciano almeno una di queste cose: - anime e manga - genshin impact - undertale - league of lege… - tuttoteKit : Genshin Impact: ecco quando arriva l'aggiornamento 1.3 #GenshinImpact #PC #PS4 #tuttotek - manoloboyy : Chi mi presta il suo mondo di genshin impact per fare l’oceanid che devo far ascendere xingqiu? - FerdinandHoe : rebecca ha predetto il futuro, ho finito le mie daily su genshin impact -