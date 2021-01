Fiorentina-Crotone 2-1 | squillo salvezza per i viola

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 24 gennaio 2021) All’Artemio Franchi laparte decisamente meglio rispetto ale sblocca la gara al 20? con il primo gol di Bonaventura in questo campionato. Poi ci pensa Vlahovic al 32? a segnare la rete del 2-0. Nella ripresa la squadrasfiora la rete più volte, ma iltorna in gara con la rete di Simy al 66?. Il risultato dinon cambia più. Risultato importante per la, che sale a 24 punti. Ilpaga una prima fase di gara timida, lacosì è un miraggio. Due squadre con evidenti limiti? Una gara che ha visto unarispondere bene alla disastrosa gara contro il Napoli, come chiesto da Prandelli alla vigilia della gara. Passo indietro per il ...