Covid | in Abruzzo altri casi da varianti e prime reinfezioni

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 23 gennaio 2021) Teramo - Ancoradi coronavirus, in, derivanti da, sulla cui tipologia sono in corso accertamenti. I contagi dovuti a, in base alle stime, secondo quanto apprende l'ANSA, potrebbero arrivare addirittura alla metà di quelli complessivamente accertati nell'ultimo periodo. Si registrano anche i primidi reinfezione. Per quanto riguarda lesono in corso studi sui pazienti per valutare la risposta anticorpale e capire quale variante abbia generato la nuova infezione. In un caso, ad esempio, un paziente che aveva avuto il-19 tra settembre e ottobre, dopo essere stato negativo per alcuni mesi, di recente è risultato nuovamente positivo. Inil primo caso da variante inglese, come ricostruito dagli ...