Covid, cala la curva dei contagi: 29 decessi (Di sabato 23 gennaio 2021) È in leggero calo la curva dei contagi in Campania. I dati delle ultime 24 ore del bollettino regionale dell’Unità di Crisi segnala 1.150 positivi (133 casi identificati da test antigenici rapidi) di cui 66 sintomatici. I tamponi effettuati sono 15.663 (di cui 2.040 antigenici). Il rapporto positivi/test è del 7,34% (il dato precedente era del 7,99%). I deceduti sono 29, i guariti 801. I posti letto di terapia intensiva occupati sono 114 (in crescita rispetto al dato precedente) su 656 disponibili. Sono 1.437 i posti letto di degenza occupati su 3.160 disponibili. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 23 gennaio 2021) È in leggero calo ladeiin Campania. I dati delle ultime 24 ore del bollettino regionale dell’Unità di Crisi segnala 1.150 positivi (133 casi identificati da test antigenici rapidi) di cui 66 sintomatici. I tamponi effettuati sono 15.663 (di cui 2.040 antigenici). Il rapporto positivi/test è del 7,34% (il dato precedente era del 7,99%). I deceduti sono 29, i guariti 801. I posti letto di terapia intensiva occupati sono 114 (in crescita rispetto al dato precedente) su 656 disponibili. Sono 1.437 i posti letto di degenza occupati su 3.160 disponibili. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Agenzia_Ansa : #Covid, 13.331 casi nelle ultime 24 ore. Tasso di positività cala al 4,6% #ANSA - occhio_notizie : Cala l'indice di contagio in #Campania - AnsaSardegna : Covid: Agenas, Intensive Sardegna su soglia limite 30%. Cala al 34% occupazione posti letto in area non critica… - infoitinterno : Covid-19, Lombardia e Sardegna in zona arancione: cala l’Rt in Italia - xjsekhmet : RT @inews__24: ?? #Covid19, #Lombardia e #Sardegna tornano da zona rossa a zona arancione ?Scende l'indice RT in Italia, i dettagli #23gen… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid cala Covid in Campania, altri 1.150 positivi: indice contagio cala al 7,34%, 29 morti Il Mattino Covid Italia, bollettino oggi 23 gennaio 2021: 13.331 casi e 488 morti, tasso di positività scende a 4,6%

calano di 479 unità: a oggi sono 50.732. Di questi, le persone in isolamento a casa, sono complessivamente 48.125 (-464). I pazienti ricoverati in terapia intensiva, invece, sono 217 (-3 rispetto a ...

Il bollettino italiano, superati gli 85mila morti

Sono 13.331 i nuovi casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore ... positivi scendono per la prima volta dopo settimane sotto i 500mila: sono 498.834, con un calo di 3.219 unità nelle ultime 24 ore. I ...

calano di 479 unità: a oggi sono 50.732. Di questi, le persone in isolamento a casa, sono complessivamente 48.125 (-464). I pazienti ricoverati in terapia intensiva, invece, sono 217 (-3 rispetto a ...Sono 13.331 i nuovi casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore ... positivi scendono per la prima volta dopo settimane sotto i 500mila: sono 498.834, con un calo di 3.219 unità nelle ultime 24 ore. I ...