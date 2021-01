Caos Roma: Fonseca e Dzeko ai ferri corti (Di sabato 23 gennaio 2021) Al termine della partita dell’Olimpico vinta al 92? contro lo Spezia Paulo Fonseca è stato interrogato sul suo attuale rapporto con il capitano Dzeko. Una sfida soffertissima ed emozionante quella che ha visto la Roma prevalere sullo Spezia per 4-3 grazie alla rete segnata al 92? da Lorenzo Pellegrini, oggi capitano dei giallorossi vista l’assenza Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 23 gennaio 2021) Al termine della partita dell’Olimpico vinta al 92? contro lo Spezia Pauloè stato interrogato sul suo attuale rapporto con il capitano. Una sfida soffertissima ed emozionante quella che ha visto laprevalere sullo Spezia per 4-3 grazie alla rete segnata al 92? da Lorenzo Pellegrini, oggi capitano dei giallorossi vista l’assenza Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Donatellabiker : @erry1976 @_caos_calmo_ Ti sei agitato? E pensare che credevo fossi di un altra squadra. Mi è pure simpatica la Roma. - OmarPascale91 : RT @GliAutogol: Inter Juve, la Supercoppa, Mandzukic, caos Roma... Tutto nel nostro nuovo Cartoon! - ematr_86 : RT @GliAutogol: Inter Juve, la Supercoppa, Mandzukic, caos Roma... Tutto nel nostro nuovo Cartoon! - siamo_la_Roma : ? Caos sull'infortunio di #Perotti ?? L'argentino sui social ?? 'Notizie non vere, ecco come stanno le cose' #ASRoma - romanewseu : #Ancelotti: 'Caos sostituzioni? Alla Roma non dovrebbe succedere. #DeRossi? Più in alto comincia ad allenare e megl… -