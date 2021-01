Addio a ' Dado' Lombardi

(Di sabato 23 gennaio 2021) Se n'è andato a 79 anni, uno dei grandi della pallacanestro. Gianfranco "era nato a Livorno il 20 marzo 1941. Membro dell'Italia Hall of Fame dal 2007, nel 1960 viene inserito nel ...

Italbasket : Addio Dado Il mondo del basket piange la scomparsa di Dado Lombardi, uno dei più grandi interpreti di questo sport…

Se n’è andato a 79 anni, uno dei grandi della pallacanestro. Gianfranco "Dado" Lombardi era nato a Livorno il 20 marzo 1941. Membro dell’Italia Hall of Fame dal 2007, nel 1960 viene inserito nel migli ...L’allenatore che guidò la Glaxo Verona alla promozione in A2 sfiorando il doppio salto tra il 1987 e il 1989 si è spento oggi dopo una malattia, viveva da tempo nel varesino. ddio a Dado Lombardi,. co ...